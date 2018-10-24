СМИ: китайские банки не обслуживают россиян из-за западных санкций

Российские клиенты испытывают трудности при обслуживании в китайских банках из-за санкционной политики США в отношении Москвы. Об этом пишет газета "Коммерсант". Отмечается, что Кремль потребовал от Пекина разъяснений, однако китайские власти не спешат принимать меры.

В 2018 году у структур Олега Дерипаски возникли проблемы с проведением платежей через китайские банки. С аналогичными ситуациями столкнулись компании "Авиаэкспорт" и "Би-энд-Би". Проблемы возникают не только у лиц из американского "черного списка", но и у обычных граждан: за последние полгода пять китайских банков отказали им в открытии счетов без объяснения причин.

В шанхайском издании "Магазета" сообщили, что в отделениях China Merchants Bank рекомендуют не получать деньги из России, поскольку они "зависнут", и не указывать страну в договорах.

Впервые о сложностях с привлечением денег из КНР из-за западных санкций заявлял еще в конце 2014 года глава Сбербанка Герман Греф. В июне 2015 года наличие проблемы подтвердил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. В прошлом месяце представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов тоже указывал на нежелание банков КНР взаимодействовать с россиянами из-за западных санкций.