Правозащитники открыли горячую линию для жертв домашнего насилия

Правозащитная организация "Зона права" открыла горячую линию, через которую жертвы домашнего насилия могут пожаловаться на бездействие правоохранительных органов и чиновников.

С 24 октября по 2 ноября правозащитники будут принимать сообщения о халатности полиции, а также органов опеки и попечительства. Всех позвонивших проинструктируют, куда им следует обратиться, и какие документы для этого понадобятся. Полученную информацию правозащитники также отправят в Следственный комитет.

В своем пресс-релизе "Зона права" приводит несколько резонансных случаев домашнего насилия, когда полиция бездействовала или допустила халатность. Это убийство целой семьи супругом в Нижнем Новгороде, история Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки, и гибель полуторамесячной девочки от рук 24-летнего мужчины в Вологде.

По данным Росстата, в 2016 году от домашнего насилия пострадали 16 миллионов женщин, причем в 40 процентах случаев преступления совершались внутри семьи. После принятия закона о декриминализации побоев количество жалоб на домашнее насилие только увеличилось, подчеркивают в "Зоне права".