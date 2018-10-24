Школьник получил "двойку" за то, что не посмотрел фильм "Движение вверх"

В Екатеринбурге в школе № 53 ученик получил "двойку" по физкультуре за то, что не посмотрел фильм "Движение вверх". Просмотр картины был домашним заданием, после него ученики должны были подготовить рассказ о спортивной мотивации и о том, как становятся чемпионами.

Первым об этой истории сообщил на своей странице в фейсбуке отец одноклассника получившего двойку ученика - Роман Исхаков. Он рассказал, что "у мальчика нет мамы", живет он бедно, личного компьютера у него тоже нет и ему даже "не к кому сходить в гости на фильм", поскольку он ни с кем не общается. На это учитель, по словам Исхакова, заявил, что "надо было найти выход".

Позже директор школы Марина Власова подтвердила, что такой случай действительно произошел. "Этот учитель еще молодой, работает у нас второй год, еще не все знает. Произошло недоразумение, больше такого не повторится", — пообещала она. После разбирательств "двойку" отменили.

Вышедший в 2017-м году фильм "Движение вверх" — совместный проект студии Никиты Михалкова, телеканала "Россия-1" и кинокомпании "Централ партнершип". Он рассказывает о победе баскетбольной сборной СССР над США на летних Олимпийских играх 1972-го года в Мюнхене.