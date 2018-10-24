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Пашиняна не избрали на пост премьер-министра Армении

Никол Пашинян на заседании парламента Армении, 24 октября 2018 года

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Парламент Армении в среду, 24 октября не избрал Никола Пашиняна на должности премьер-министра в первом туре голосования, сообщает Армянская служба Радио Свобода. Пашинян был единственным кандидатом. Его выдвинула парламентская фракция "Елк". Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

16 октября Пашинян объявил о своей отставке с должности главы правительства. Он совершил этот шаг для досрочного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

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