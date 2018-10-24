Китай опасается закупать нефть у Ирана из-за санкций США

Ведущие китайские государственные нефтяные компании Sinopec Group и CNPC не стали покупать нефть у Ирана из-за возможных нарушений санкций США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Американские санкции в отношении Ирана вступят в силу 4 ноября. По словам источников агентства, пока неизвестно, смогут ли китайские корпорации получить какие-либо послабления в рамках санкций.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.