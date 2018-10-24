Правительство составило список законных подарков для чиновников

В российском правительстве подготовили законопроект, который определит какие подарки смогут принимать чиновники. В частности, предлагается упразднить ограничение на подарки стоимостью более трех тысяч рублей.

Правительство планирует внести изменения в закон "О противодействии коррупции". Согласно законопроекту, чиновники смогут получать лишь цветы и "полиграфическую продукцию с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации". Другие, более ценные подарки будут законными только если их вручат от имени вышестоящей организации в качестве поощрения за работу. Остальные подарки будут передаваться в собственность соответствующего государственного или муниципального учреждения.

С 2008 года российским чиновникам запрещено принимать подарки на сумму более 3000 рублей, они передаются учреждению в котором они работают. При этом у чиновников есть возможность выкупить такие подарки у государства.