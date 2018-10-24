Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Эдуард Степанов обратился в областную прокуратуру, полицию и антимонопольную службу с просьбой не пустить несовершеннолетних на концерты рэперов T-Fest и ЛСП, панк-группы "Порнофильмы" и фолк-группы "Райдо".

Обмудсмен уверен, что в своем творчестве музыканты пропагандируют, в числе прочего, разнузданные половые связи, пренебрежение к институту семьи и школы. Текст обращения Степанова выложен на сайте организации Тюменский родительский комитет, на него обратило внимание екатеринбургское медиа Znak.com.

К выводам о творчестве музыкальных групп, утверждается в обращении, омбудсмен пришел, изучив в интернете информацию об исполнителях и их репертуар.

Тюменский родительский комитет ранее добивался отмены сеансов целителя Анатолия Кашпировского, спектакля "Кыся" с Дмитрием Нагиевым и изъятия из книжного магазина литературы по половому воспитанию, отмечает "Медуза". Его активисты публиковали призывы запретить празднование в школах "сатанинского" Хэллоуина, пишет издание.