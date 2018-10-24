ФСБ высказалась против американского высокоскоростного интернета

Федеральная служба безопасности выступила против развёртывания над территорией России американского проекта высокоскоростной спутниковой связи OneWeb. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ФСБ Владимира Садовникова.

ФСБ опасается, что OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России. Как отметил Садовников, наличие спутниковой иностранной системы связи сделает нерентабельной деятельность российских поставщиков услуг в труднодоступных районах.

Единственным способом противостоять иностранным компаниям в ФСБ считают ограничение использования услуг этих компаний в России и развитие аналогичных отечественных систем, отмечает Reuters. Представитель ФСБ предположил, что отечественная система спутниковой связи может быть создана совместно с Индией или Китаем, так как эти страны "не ведут агрессивной политики в отношении России".

Представитель OneWeb не ответил на вопросы Reuters. Роскосмос и Министерство связи отказались от комментариев.

OneWeb создает сеть из нескольких сотен спутников, чтобы к 2007 году обеспечить широкополосным доступом к интернету весь мир. В 2015 году компания заключила контракт со структурами госкорпорации Роскосмос на запуск спутников с помощью ракет "Союз". Сумма контракта составила более одного миллиарда долларов. Первый запуск спутников с космодромов Куру и Байконур планировался на конец 2017 года, но его несколько раз переносили. В OneWeb говорят, что запуск должен произойти с декабря 2018 по февраль 2019 года.

По информации Reuters, американская компания пошла на компромисс с российскими властями на снижение доли ниже контрольной в совместном предприятии. Оно создано в 2017 году при сотрудничестве с одной из структур Роскосмоса.