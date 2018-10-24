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НАТО у ворот, террористы в Сибири. Как Шойгу и Патрушев пугают россиян

Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Сергей Лавров

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Сергей Шойгу заявляет, что военная активность НАТО у границ РФ достигла небывалого уровня. Николай Патрушев завяляет, что небывало уровня достиг разгул терроризм в Сибири. Александр Гольц, Владимир Милов, Иван Стариков, Алексей Мананников, Ксения Фадеева в обсуждении этих страшилок. Ведущая Елена Рыковцева.

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