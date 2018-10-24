СМИ узнали о попытках британских лордов лоббировать интересы РФ

Некоторые представители верхней палаты парламента Великобритании имеют коммерческие связи с близкими к Кремлю компаниями и пытаются лоббировать интересы Москвы. Об этом пишет The Times.

Одним из "кремлевских лоббистов" газета называет лорда Грегори Баркера. По ее данным, он пытался встретиться с министром внутренних дел Беном Уоллесом для обсуждения санкций против Москвы, однако Уоллес отказался от встречи. 52-летний Баркер является главой совета директоров группы компаний En+, принадлежащих Олегу Дерипаске, который находится под санкциями США. Баркер отверг критику в связи с предполагаемым лоббизмом.

Уоллес рассказал о том, что с ним также захотел встретиться лорд Николас Ферфакс — директор компании Sovcomflot UK, которая является дочерней организацией российского акционерного общества "Совкомфлот". На странице его сайта Россия и страны бывшего СССР указаны в качестве особых интересов Ферфакса, пишет издание.

В числе других лордов, которые имеют связи с российскими компаниями и пытаются продвинуть интересы Москвы в Британии, газета называет Роберта Скидельского, Фредерика Понсонби и Питера Траскотта.

В Палате общин призвали членов Палаты лордов отказаться от российских связей. По словам депутата Боба Сили, они не вправе поддерживать интересы "авторитарных режимов" либо должны сложить с себя парламентские полномочия. Депутат Том Брейк призвал лордов разорвать связи с российским бизнесом, если те не смогут доказать независимость от Кремля.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на заявление Уоллеса сообщал о том, что Лондон активизировал усилия по борьбе с "грязными" деньгами из России, Китая и других стран. В январе британские власти получили право замораживать счета и конфисковывать активы иностранных граждан, которые не могут объяснить происхождение своих капиталов.