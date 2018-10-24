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Курс рубля укрепился из-за искаженной цитаты советника Трампа

Джон Болтон

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Курс рубля по отношению к доллару и евро резко вырос в среду из-за искаженной российскими информационными агентствами цитаты помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. В интерпретации российских агентств он заявил, что США не рассматривают новые санкции в отношении России, на самом деле он такого не говорил.

На причины скачка курса обратили внимание аналитик банка Credit Suisse Александр Коляндр и российский сайт The Bell.

В районе трех часов дня по Москве рубль на торгах начал резко укрепляться, за 20 минут доллар подешевел к рублю почти на 70 копеек, а евро — на 80 копеек.

Агентства "Интерфакс" и ТАСС сообщили, со ссылкой на Болтона, что США на данный момент не рассматривают возможность дополнительных санкций в отношении России". Позднее оказалось, что советник Трампа заявил, что вопрос о санкциях находится в процессе обсуждения, сообщило агентство Bloomberg.

Как объяснили The Bell в пресс-службе "Интерфакса", ошибку допустил переводчик на пресс-конференции в Баку, где в среду выступал Болтон. Позднее доллар и евро отыграли свои дневные потери.

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