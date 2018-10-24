Путин: Европа окажется под ударом после выхода США из ракетного договора

В случае поставок США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европу Россия будет вынуждена ответить зеркально. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Путин уточнил, что европейские страны могут поставить себя под угрозу ответного удара.

Президент сообщил, что Москва готова ответить быстро и эффективно на возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам Путина, Конгресс США уже включил расходы на научно-исследовательские и конструкторские работы по ракетам в бюджет.

Кроме того, российский лидер сказал, что США не предоставили доказательств невыполнения Россией условий договора по ракетам. По словам Путина, Соединённые Штаты сами нарушили соглашение, разместив системы противоракетной обороны в Румынии.

О намерении США выйти из Договора о РСМД дальности ранее заявил президент страны Дональд Трамп. Вашингтон утверждает, что Москва в нарушение договоренности создала ракету средней дальности "Новатор 9М729", способную нанести молниеносный удар по странам НАТО. Кремль заявил, что отказываться от старого соглашения без начала переговоров о новом очень опасно.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.