Полиция Нью-Йорка: у посылок с бомбами – один отправитель

У посылок с бомбами, отправленными в дом Хиллари и Билла Клинтон, бывшему президенту США Бараку Обаме, на телеканал CNN (на имя бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана) и миллиардеру Джорджу Соросу, вероятно, был один отправитель. Об этом заявили в полиции Нью-Йорка, сообщает Associated Press. По данным властей, это были простые самодельные взрывные устройства. Bloomberg со ссылкой на представителя полиции пишет, что бомбы были начинены неизвестным веществом.

Президент США заявил, что политическому насилию нет места в Соединенных Штатах. Дональд Трамп отметил, что в стране начато крупное федеральное расследование инцидентов.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал произо​шедшее актом терроризма.



Об инцидентах с посылками по адресам Клинтон, Обамы и CNN стало известно утром 24 октября. Помимо прочего аналогичные посылки были отправлены бывшему генпрокурору Эрику Холдеру и в офис конгрессмена Дэбби Вассерман Шульц во Флориде. Накануне самодельную бомбу получил Сорос.