В Париже в возрасте 83 лет умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин. Об этом сообщила газета "Культура" со ссылкой на семью писателя.

Гладилин родился в 1935 году в Москве. В 1954–1958 учился в Литературном институте им. А.М.Горького. Был и.о. заведующего отделом искусства и культуры газеты "Московский комсомолец", редактором киностудии им. Горького. Его повесть "Хроника времен Виктора Подгурского", опубликованная в журнале "Юность" в 1956 году, стала одним из первых произведений оттепели, отмечает газета "Культура".

Гладилин открыто критиковал процесс Синявского и Даниэля, а в 1976 году был вынужден эмигрировать из СССР во Францию. В эмиграции он сотрудничал с Радио Свобода и "Немецкой волной" (сейчас — медиакорпорация DW).

Последняя книга Гладилина, сборник "Тигрушка", вышла в 2015 году.