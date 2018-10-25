Газета "Военно-промышленный курьер" не кажется изданием, способным публиковать резонансные тексты, но это только на первый взгляд!

Большой интерес обычных, уже не "военных", СМИ вызвала статья доктора военных наук Константина Сивкова, опубликованная в газете 23 октября. Приведем несколько выдержек:

После глубоких сокращений ядерных арсеналов России и США вероятность ядерной зимы ничтожна. А это означает, что ядерная война вернулась в область рационального. Условия, при которых США или Россия, начав превентивно ядерную войну, могут ее выиграть, то есть уничтожить противника физически и сохранить себя, существуют.<...>

Отсюда следует, что американская элита в определенных условиях может пойти на превентивную ядерную войну против России. Если получит уверенность, что ответный удар не приведет к жертвам среди властей предержащих и транснациональных манипуляторов. Это возможно, если, с одной стороны, США смогут нанести гарантированные обезоруживающий и обезглавливающий удары, а отдельные уцелевшие и стартовавшие российские МБР будут уничтожены системой ПРО, по крайней мере те, что угрожают элите. Жертвы американского населения в несколько миллионов человек она легко перенесет, как и определенные потери экономического потенциала. Это приемлемая плата за мировое господство.<...>

Что делать нам? Пойти по стопам СССР не получится – группировку Сухопутных войск, способную гарантированно разгромить НАТО и оккупировать Европу, не создать ни по экономическим, ни по демографическим, ни по духовным основаниям. Остается единственный выход – опять сделать ядерную войну иррациональной, бессмысленной для агрессора.

Сегодня наша страна не может соперничать с США в ядерной гонке количественно, Россия не СССР. Надо искать асимметричный ответ.

Превосходство России в том, что только мы располагаем технологиями создания ядерных боеприпасов гиперкалибра – более 100 мегатонн тротилового эквивалента. Еще в 1961 году мы имели изделие эквивалентом 58 мегатонн, вполне пригодное для боевого применения. Создание 40–50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развития ситуации. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю.<...>

Конечно, царь-бомба не панацея. Угрозы войны гибридного характера сохранятся. Однако масштабная ядерная опасность для России и мира будет устранена.

Валентин Сидак:

Прочитал предложения от "геополитика" К.Сивкова. Что могу сказать? Не ново. В этом была суть мало кому известного "адекватного, но ассиметричного ответа" Ю.Андропова. Группировка дизельных подлодок СССР выстроилась в ряд в 200 км от побережья США. Американцы все тут же поняли.

Николай Травкин:

Как попасть на первые строчки новостей и стать самым цитируемым военным экспертом в ГосСМИ?

Рассказать, что вам известен "гарантированный способ уничтожения США".

Нео Лит:

Не имею никаких иллюзий относительно хорошего и плохого во времена Советского Союза, однако, в СССР у власти были люди, многие из которых были на войне с первого дня, и для которых война всегда воспринималась как общечеловеческая катастрофа. Где и как выращивают нынешних гомункулов, которые легко рассуждают на такие темы? При этом СМИ транслируют весь этот античеловеческий бред на массовую аудиторию.

Константин Калачёв:

Представляю, какой вой поднялся бы, если бы какой-нибудь действительный член Национальной академии наук США сказал бы что-то подобное про Россию. Впрочем, Академии геополитических проблем больше подходит альтер-эго в лице "британских ученых". Но они в последнее время заняты изучением опасности мочи в хлорированной воде.

Владимир Струтинский:

Они там совсем <рехнулись> уже? После этого ведь рая не будет...

Игорь Эйдман:

Во множестве российских СМИ была распиарена статья Константина Сивкова (заместитель президента РАРАН по информационной политике). Главный ее месседж - ядерную войну можно выиграть.<...>

Автор - сумасшедший? Вполне вероятно. Но зачем его бредни пересказывают во множестве кремлевских СМИ, типа НТВ, РенТВ, РИА Новости и т.д.?

Дело в том, что ядерный шантаж входит в моду, становится ведущим направлением российской пропагандистской риторики и внешней политики. То Путин рассказывает об ядерном апокалипсисе, нестрашном для россиян, которые попадут в рай (мол, держите меня семеро, я психический). То откуда-то из под больничной койки вылезает Сивков, грозящий стереть США с лица земли (мол, Путин - еще ничего, у нас и не такие психи есть).

Видимо Путину не дают покоя лавры Ким Чен Ына. Ядерный шантаж кажется ему простым средством решения всех проблем, идеальным инструментом принуждения мира к любви. Ведь это так в стиле мафиози: "Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом". Только у Кремля вместо револьвера - ядерная дубина. Угрожая ей, он пытается изнасиловать Запад. Правда, забывает, что у американцев эта дубина намного длиннее и толще.

Острое выступление "военного эксперта" критикуют – пусть и своеобразно – даже из прокремлевского стана. Вот что говорит, например, Евгений Сатановский:

Я не большой сторонник того, что говорят военные эксперты, насчет Йеллоустоунского супервулкана и калифорнийских разломов. В жизни удар по этому вулкану – это уничтожение планеты Земля. Америки, конечно, не будет, но и нас не будет через несколько часов. Это соображать надо, если ты военный эксперт

Однако, как оказалось, военный эксперт Сивков оседлал эту тему уже давно. Вот его статья "Ядерный спецназ", опубликованная там же, только весной 2015 года:

Запад вновь, как и в середине XX века, строит «железный занавес», проводит прежнюю блоковую политику, наращивая численность НАТО и двигая его к границам России. Однако для нас ситуация сегодня несопоставимо хуже, чем полвека назад. Ослаблен экономический потенциал, возникла критическая для безопасности страны зависимость в высоких технологиях от главного противника, утрачен духовный стержень, каковым была коммунистическая идея, нет масштабного сообщества союзников в Европе наподобие Варшавского договора, в промышленно-финансовой сфере доминируют западнически ориентированные олигархи и связанное с ними либеральное чиновничество. Соперничать в военно-технической сфере с НАТО и его союзниками Россия просто не в состоянии.

Возникает объективная необходимость изыскания качественно новых подходов к обеспечению военной безопасности, в частности стратегического сдерживания.<...>

Сопоставляя ту мощь, которую может предоставить современная наука, с требуемым ущербом, мы приходим к выводу, что без целенаправленного использования вторичных разрушительных процессов достичь результата не получится. В качестве таковых прежде всего обращают на себя внимание геофизические катастрофные явления. Превосходя по мощи самые могущественные ядерные боеприпасы на несколько порядков, геокатастрофы могут быть целенаправленно инициированы относительно малыми воздействиями. Поэтому оружие асимметричного ответа основывается на использовании в качестве основных поражающих факторов разрушительных геофизических процессов.

В качестве еще одного требования следует выделить и асимметричность угрозы. То есть эта система оружия должна нанести применяющей стороне несопоставимо меньший ущерб, чем ее противникам. Это достижимо, если учесть геофизические особенности территорий России и США.

Прежде всего Россия расположена на Евразийском континенте, где основная, коренная часть ее территории, на которой размещается большая часть населения, удалена от океанских и морских пространств. При этом средняя высота над уровнем моря практически гарантирует защиту от затоплений даже при масштабных катастрофных явлениях, сопровождающихся мощными цунами (мегацунами).

Иная картина в США. В прибрежных районах, имеющих незначительное превышение над уровнем океана, располагается основная часть населения – более 80 процентов. Здесь же размещаются основные производственные мощности страны. Даже относительно слабые цунами, высотой в несколько десятков метров, могут привести к катастрофическим последствиям для США. Это весьма наглядно продемонстрировал ураган Катрина в Нью-Орлеане.

Другой геофизической особенностью России является то, что основная часть ее территории в Сибири покоится на толстых (в несколько километров) слоях базальта. Предполагается, что эти платформы образовались в результате извержения супервулкана, которое произошло около четверти миллиарда лет назад. Поэтому удары, даже чрезвычайно мощные, не приведут к катастрофическим геофизическим последствиям.

А что в США? Прежде всего обращает на себя внимание Йеллоустонский национальный парк, расположенный в кальдере одноименного супервулкана, который, по оценкам геологов, приближается к периоду своей активизации, что происходит с периодичностью в 600 тысяч лет. Примерно столько времени назад произошло его последнее извержение. Мощь этого супервулкана на несколько порядков слабее сибирского, поэтому его извержение не привело к массовому вымиранию живых существ на планете в целом, но для Американского континента это извержение имело, бесспорно, катастрофические последствия. Геологи полагают, что Йеллоустонский супервулкан может взорваться в любой момент. Признаки нарастания его активности налицо. Поэтому достаточно относительно небольшого толчка, например удара боеприпаса мегатонного класса, чтобы инициировать извержение. Последствия будут катастрофичными для США – такое государство просто исчезнет. Вся его территория покроется толстым (в несколько метров или даже десятков метров) слоем пепла.

Еще одной уязвимой зоной США с геофизической точки зрения является Сан-Андреас – разлом длиной 1300 километров между тихоокеанской и североамериканской плитами. Он проходит вдоль побережья по территории штата Калифорния, где-то по суше, а частью под водой. Параллельно ему идут разломы Сан-Габриель и Сан-Хосинто. Это область геофизической нестабильности, порождающая землетрясения с магнитудой до 8,5 балла по шкале Рихтера. Воздействие достаточно мощным ядерным боеприпасом может инициировать катастрофические явления, способные полностью уничтожить инфраструктуру США на Тихоокеанском побережье масштабными цунами.

Наконец нельзя забывать об атлантических и тихоокеанских трансформных разломах. Пролегая параллельно береговой черте соответственно восточного и западного побережий США, они могут служить источником крупных цунами, которые нанесут катастрофический ущерб на значительную глубину от берега.

Тогда публикация не вызвала такого бешеного восторга у прокремлевских СМИ, но замечена все же была.

Борис Надеждин:

Автор излагает бредовую теорию про разрушение США в результате землетрясений, спровоцированных точечными ядерными ударами. Всерьез рассуждает о том, что часть регионов России тоже смоет цунами - ну да и ладно, главное что совсем смоет НАТО.

Александр Морозов:

в свежем номере "Военно-промышленного курьера" обращает внимание статья президента академии и доктора наук Сивкова с нетривиальной идеей о том, как с помощью ядерного удара затопить США вглубь на 500 км

Фёдор Крашенинников:

Все настолько плохо, что в разделе "Экономика" "Вести" публикуют совершенно шизоидный бред "президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова"

Кто бы прислал доктора доктору Сивкову?

Михаил Виноградов:

А никак нельзя этих геополитических чудаков привлечь за пропаганду коллективного самоубийства?