Только 3% россиян связали отравление Скрипалей со спецслужбами РФ

Только три процента россиян заявили, что в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери виновны российские спецслужбы. Более четверти (28 процентов) связали преступление с действиями британских спецслужб. Большинство же респондентов (56 процентов) считают, что это мог быть кто угодно, а 13 процентов – затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", которые публикует РБК.

Согласно исследованию социологов, мнение россиян не изменили ни интервью Руслана Боширова и Александра Петрова телеканалу RT (британские власти считают, что именно они причастны к покушению на Скрипалей), ни расследования об их связи с российской военной разведкой.

Как показал опрос, в целом информированность россиян о деле Скрипалей, с марта, когда произошло отравление, по октябрь выросла с 45 до 51 процента.

Британское следствие идентифицировало нападавших на Скрипалей как Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом в Лондоне подчеркивали, что, скорее всего, имена - вымышленные. Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин, а Руслана Боширова – Анатолий Чепига, и что оба они сотрудники российской военной разведки.

Покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась в Советском Союзе. Великобритания возложила ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.