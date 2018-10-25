Депутат Милонов сорвал открытие ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" в Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" в Санкт-Петербурге.

Накануне вечером политик приехал к зданию кинолофта "Москва" и пытался не пустить зрителей в кинозал. По словам активистов, Милонов кричал: "Граждане гомосексуалисты и извращенцы! Просьба покинуть данное мероприятие!" и пытался обвинить собравшихся в проведении несанкционированного митинга.

После этого депутат вызвал полицию, сообщив о том, что в кинотеатре якобы захвачены заложники. Пресс-секретарь Милонова Илья Евстигнеев заявил "Росбалту", что депутат проводил общественную инспекцию, в ходе которой заподозрил проведение пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних и обратился в полицию. "Полиция вывела всех на улицу. Старт мероприятия был сорван. На наш взгляд, это хорошая традиция", — отметил он. В 2016 году Виталий Милонов уже пытался сорвать проведение фестиваля "Бок о бок".

Организаторы кинофестиваля "Бок о бок" заявили, что все запланированные показы остаются в силе и пройдут по расписанию. Они не исключили обращения в суд в связи с провокацией.