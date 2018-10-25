На театральном фестивале в Румынии показали "Лето" Серебренникова

Организаторы и участники 28-го Национального театрального фестиваля в Румынии выступили в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого в России судят по делу о хищениях бюджетных средств.

В среду вечером в Бухаресте состоялся показ фильма Серебренникова "Лето", работу над которым режиссер закончил, уже находясь под домашним арестом. Зрители подписали петицию с требованием освободить режиссера.

Поддержать Кирилла Серебренникова призвали Марина Константинеску и Кристиан Мунгиу – председатели жюри Национального театрального фестиваля и проходящего в Бухаресте фестиваля Les Films De Cannes.

Организаторы мероприятий выразили обеспокоенность в связи с преследованием режиссера и подчеркнули, что оно угрожает свободе художника вне зависимости от того, в какой части мира он находится.

Кирилла Серебренникова и сотрудников "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах. Режиссер отвергает все обвинения. Во многих странах мира деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова.