В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова

В Москве сотрудники полиции задержали Ивана Жданова – юриста созданного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.

У себя в Твиттере Жданов написал, что задержание происходило у выхода из метро.

О причинах пока не сообщается.