В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова

В Москве сотрудники полиции задержали Ивана Жданова – юриста созданного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.
У себя в Твиттере Жданов написал, что задержание происходило у выхода из метро.
О причинах пока не сообщается.
В Москве сотрудники полиции задержали Ивана Жданова – юриста созданного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.
У себя в Твиттере Жданов написал, что задержание происходило у выхода из метро.
О причинах пока не сообщается.
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