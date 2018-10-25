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В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова

Иван Жданов

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В Москве сотрудники полиции задержали Ивана Жданова – юриста созданного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.

У себя в Твиттере Жданов написал, что задержание происходило у выхода из метро.

О причинах пока не сообщается.

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