Глава ЦРУ заслушала аудиозапись убийства саудовского журналиста

Директор ЦРУ Джина Хаспел заслушала аудиозапись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает Reuters со ссылкой на источники. Она сделала это в ходе визита в Турцию на этой неделе, отмечает агентство. Представители ЦРУ и турецкой разведки отказались комментировать эту информацию.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что обстоятельства убийства Хашогги, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, записались на его Apple Watch.

Саудовская Аравия подтвердила, что журналист, известный критическими выступлениями в адрес властей королевства, в особенности наследного принца Мухаммеда, был убит в дипломатическом ведомстве в Стамбуле. Виновных обещают привлечь к ответственности. Утверждается, что смерть журналиста не была результатом спецоперации.

Иного мнения придерживается президент Турции Реджеп Эрдоган. Выступая во вторник в парламенте, он назвал убийство журналиста "политическим" и заявил, что оно было спланировано заранее. Он призвал привлечь виновных к ответственности, однако прямо не обвинил в убийстве саудовские власти.

Страны Запада, несмотря на данные Эр-Риядом объяснения, продолжают требовать расследования убийства и разъяснения всех обстоятельств случившегося. В США звучат призывы пересмотреть партнерство с Саудовской Аравией.