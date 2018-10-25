Дмитрий Киселев призвал определить границы свободы слова

Генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня", телеведущий Дмитрий Киселев призвал членов Российской академии образования "определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Выступая в четверг на общем собрании РАО, Киселев напомнил, что уже говорил о необходимости "сузить свободу слова в России" в программе "Вести недели" на государственном канале "Россия 1" 21 октября. Поводом для этого заявления Киселева стала новость о призывах не выдавать прокатное удостоверение комедии "Праздник". Фильм Алексея Красовского повествует о живущей в блокадном Ленинграде "на особом положении" привилегированной семье, которая с гостями собирается встречать Новый год. Киселев сравнил фильм с "геббельсовской пропагандой" и предложил ограничить свободу самовыражения.

Киселев подчеркнул, что свобода слова должна быть ограничена "не административным методом, а в результате общественной, научной дискуссии" и создания новой светской этики. Именно это он предложил сделать Российской академии образования и призвал кандидата в президенты РАО Юрия Зинченко уделить этому вопросу особое внимание.

Выборы президента Российской академии образования пройдут в четверг, 25 октября.