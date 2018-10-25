Олег Сенцов удостоен премии Сахарова "За свободу мысли"

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе.

Сенцов был номинирован на премию Сахарова самой крупной политической фракцией Европарламента – Европейской народной партией. Ее представители отметили, что "де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму", а также за то, что "он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы".

Церемония вручения премии состоится в Страсбурге 12 декабря – на пленарной сессии парламента. Её денежный размер составляет 50 тысяч евро.

Олег Сенцов отбывает наказание в российской колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Однако вынужден был прекратить её через 145 дней в связи с угрозой принудительного кормления.