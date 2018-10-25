В Саратове суд запретил страницы оппозиционера в соцсетях

Октябрьский районный суд Саратова запретил страницы в социальных сетях, которые ведет член регионального отделения "Открытой России" Алексей Лукьянов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В постановлении суда указаны адреса трех страниц, из которых две являются пабликами отделения "Открытой России", а одна – личной страницей оппозиционера. Суд признал их "нежелательными".

Заседание по иску прокурора Волжского района Саратова состоялось 2 октября, но Лукьянов узнал о нем лишь спустя три недели из присланного по почте извещения. Активист подчеркнул, что до этого оповещения о суде не было, хотя он должен был присутствовать на заседании как заинтересованная сторона.

Алексей Лукьянов назвал решение абсурдным и отметил, что оно лишает его социализации в обществе и общения с друзьями.

"Ведь я же не иностранная организация, чтобы считать меня нежелательным. Я российский гражданин, родился и живу в Саратове. А если я кому-то нежелателен, пусть не читают. Решение обязательно обжалуем", – прокомментировал Лукьянов решение суда в беседе с корреспондентом Радио Свобода.

В 2017 году Генпрокуратура признала связанные с Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia) "нежелательными организациями". Ведомство сообщало, что это не отразится на работе одноименного российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа". Участников движения преследует полиция. Активистов штрафуют за участие в работе "нежелательной организации".