НАТО начало крупнейшие после окончания холодной войны учения

Североатлантический союз в четверг начал крупнейшие после окончания "холодной войны" учения Trident Juncture ("Единый трезубец"). В маневрах на территории Норвегии примут участие около 50 тысяч солдат, более 300 самолетов и судов, а также 10 тысяч транспортных средств.

НАТО отработает отражение атаки "вымышленного агрессора" на одну из стран-союзниц. Одна из целей маневров – проверить, готов ли военный союз ответить на новые виды угроз, в том числе "утонченные техники гибридной войны и пропаганды", говорится в документах Североатлантического союза.

Учения пройдут в два этапа – с 25 октября по 7 ноября и с 14 по 23 ноября. Учебный сценарий предполагает вторжение условного противника у норвежских берегов. География маневров будет включать северные районы Атлантики и Балтийского моря, в том числе в Исландии, а также воздушное пространство Финляндии и Швеции.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году и дальнейшего развития российско-украинского конфликта Североатлантический союз существенно расширил масштабы военных учений. В последний раз учения НАТО Trident Juncture проводились в 2015 году. Тогда в них приняли участие 36 тысяч военных, в том числе из Украины.

В сентябре на российском Дальнем Востоке прошли крупнейшие в истории страны военные учения "Восток-2018". По данным Минобороны, в них приняли участие около 300 тысяч военных. Ряд западных и российских военных экспертов посчитали эти цифры завышенными не менее чем в шесть раз.