Саркози предстанет перед судом из-за финансовых махинаций

Апелляционный суд Парижа отказал бывшему президенту Франции Николя Саркози в просьбе не передавать в суд дело, по которому его обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании в 2012 году. Об этом сообщает Reuters. Помимо экс-президента перед судом предстанут еще 13 человек.

Переизбранием Саркози на пост президента Франции занималось рекламное агентство Bygmalion. Следователи утверждают, что сотрудники агентства с помощью фиктивных чеков скрыли превышение установленной законом верхней границы финансирования президентской кампании. Она составляет 22,5 миллиона евро. По данным следствия, Саркози и его партия "Союз в поддержку народного движения" потратили около 40 миллионов евро.

Помимо прочего, бывшего президента Франции обвиняют в получении денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи на избирательную кампанию 2007 года.