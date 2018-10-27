Его Нуреев сам заметил! Лоран Илер. Эфир в 18 05

Герой нового выпуска «Культа личности» – звезда мирового балета ХХ века, француз Лоран Илер, ныне работающий в России. Автор и ведущий – Леонид Велехов. Эфир 27 октября в 18.05
В гостях у Леонида Велехова звезда мирового балета Лоран Илер
Герой нового выпуска «Культа личности» – звезда мирового балета ХХ века, француз Лоран Илер, ныне работающий в России. Автор и ведущий – Леонид Велехов. Эфир 27 октября в 18.05
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