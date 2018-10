Госдума разрешила депутатам отказаться от надбавок к пенсиям

Госдума в четверг окончательно приняла закон, который позволяет депутатам добровольно отказаться от доплаты к пенсии. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.

После отказа от доплат депутаты не смогут изменить свое решение. Чтобы отказаться от надбавки, нужно отправить письменное заявление на имя министра труда и социальной защиты России.

С 2017 года доплата к пенсии около 47 тысяч рублей полагается депутатам, проработавшим в Госдуме более 5 лет. Тем, кто проработал дольше 10 лет полагается доплата почти 64 тысячи рублей.

До 2017 года надбавки выплачивались всем депутатам, проработавшим в Госдуме дольше одного года.

Средняя пенсия в России в 2018 году составила чуть более 13 тысяч рублей.