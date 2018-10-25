Британия наложила на Facebook рекордный штраф за утечку данных

Британские власти оштрафовали корпорацию Facebook на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 650 тысяч долларов) за нарушение закона о защите данных. Об этом говорится на сайте британского Комиссариата по информации. Это максимально возможная сумма штрафа по такого рода делам.

В числе вменяемых нарушений – утечка данных через компанию Cambrige Analytica, которая использовала конфиденциальную информацию Facebook-аккаунтов во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, следует из документа. Как сообщалось ранее, компания могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей соцсети.

В целом недобросовестная обработка персональных данных происходила в соцсети с 2007 по 2018 годы, считает британский регулятор. По его данным, Facebook передавал конфиденциальную информацию разработчикам мобильных приложений, не беспокоясь о получении явного согласия со стороны пользователей.

В мае Cambridge Analytica объявила о прекращении своей работы из-за обвинений в незаконном использовании данных пользователей Facebook в политических целях. Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг взял на себя ответственность за утечку данных, а также за то, что соцсеть могли использовать для распространения "фальшивых новостей" и разжигания ненависти, в том числе во время политических кампаний.