Наводнения на Кубани: погибли два человека, по улицам плавают машины

В результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края погибли, по последним сообщениям, два человека. Из-за сильного ливня подтоплены дома, во многих хозяйствах прекращено электро- и газоснабжение.

Сильный дождь обрушился сегодня на несколько районов Краснодарского края. За 6 часов выпало более месячной нормы осадков.

На многих участках прекращено автомобильное и железнодорожное движение. В частности, разрушен мост на дороге между Сочи и Туапсе.

Под Сочи также застряло несколько поездов. Пассажиры поезда "Ласточка" Майкоп-Сочи жаловались, что они простояли несколько часов без воды и пищи, в поездах также перестали работать туалеты. В РЖД эти обвинения отвергают.

По данным "Интерфакса", в Туапсинском районе подтоплены более 1240 домов, в соседнем Апшеронском районе - 714. Всего из Туапсинского и Апшеронского районов эвакуированы более 360 человек. Пользователи соцсетей делятся кадрами, на которых вода затапливает улицы и чуть не уносит с собой стоящие на них машины.

Для ликвидации последствий паводков направлено 350 военнослужащих Южного федерального округа, сообщает Би-би-си.