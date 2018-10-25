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В Москве активистка вскрыла вены на полицейской выставке

Полицейская выставка "Интерполитех"

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Активистка "Другой России" Ольга Шалина вскрыла себе вены на полицейской выставке "Интерполитех", которая сейчас проходит в Москве. Об этом изданию "Медуза" рассказала участница Pussy Riot Мария Алехина.

Сообщается, что Шалина также разбросала листовки с критикой Федеральной службы исполнения наказаний. Таким образом активистка хотела привлечь внимание к проблеме пыток и бунтов в российских колониях.

Ольгу Шалину задержали и доставили в больницу.

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