В Москве активистка вскрыла вены на полицейской выставке

Активистка "Другой России" Ольга Шалина вскрыла себе вены на полицейской выставке "Интерполитех", которая сейчас проходит в Москве. Об этом изданию "Медуза" рассказала участница Pussy Riot Мария Алехина.

Сообщается, что Шалина также разбросала листовки с критикой Федеральной службы исполнения наказаний. Таким образом активистка хотела привлечь внимание к проблеме пыток и бунтов в российских колониях.

Ольгу Шалину задержали и доставили в больницу.