Трамп приказал военным "остановить" колонну мигрантов у границ США

Президент США Дональд Трамп приказал направить на границу с Мексикой военнослужащих для сдерживания колонны мигрантов из Центральной Америки. Об этом он сообщил в твиттере. Назвав ситуацию "чрезвычайной", глава Белого дома пообещал, что беженцы "будут остановлены".

В понедельник американский лидер заявлял, что предупредил армию о продвижении в сторону США группы переселенцев численностью от 7 до 10 тысяч человек. Предполагается, что некоторые из них намерены просить политическое убежище в Соединенных Штатах.

Представители Белого дома и Пентагона пока не прокомментировали заявление главы государства.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции. В апреле он приказал силам Нацгвардии защитить границу от наплыва мигрантов, будучи недоволен ходом строительства стены. Сейчас на границах четырех юго-западных штатов размещены 2100 гвардейцев.