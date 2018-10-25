Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Трамп приказал военным "остановить" колонну мигрантов у границ США

Президент США Дональд Трамп

Смотреть комментарии

Президент США Дональд Трамп приказал направить на границу с Мексикой военнослужащих для сдерживания колонны мигрантов из Центральной Америки. Об этом он сообщил в твиттере. Назвав ситуацию "чрезвычайной", глава Белого дома пообещал, что беженцы "будут остановлены".

В понедельник американский лидер заявлял, что предупредил армию о продвижении в сторону США группы переселенцев численностью от 7 до 10 тысяч человек. Предполагается, что некоторые из них намерены просить политическое убежище в Соединенных Штатах.

Представители Белого дома и Пентагона пока не прокомментировали заявление главы государства.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции. В апреле он приказал силам Нацгвардии защитить границу от наплыва мигрантов, будучи недоволен ходом строительства стены. Сейчас на границах четырех юго-западных штатов размещены 2100 гвардейцев.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG