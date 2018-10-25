Болтон призвал РФ прямо изложить, в чем ее национальные интересы

Главной темой встречи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с президентом России Владимиром Путиным в Москве стал договор о ракетах средней и меньшей дальности. Это следует из интервью, которое Болтон дал Армянской службе Радио Свобода во время своего визита в Ереван (по ссылке полный текст интервью). По словам Болтона, значительную часть встречи с Путиным во вторник, которая продолжалась полтора часа, заняло обсуждение ракетного договора и причин, по которым США заявляют о намерении из него выйти.

Кроме того, в качестве тем, поднятых во время разговора с Путиным, Болтон упомянул конфликт на Ближнем Востоке, Иран, ядерную программу Северной Кореи.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, советник президента США сказал: "Прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны напрямую излагают, в чем состоят их национальные интересы". По словам Болтона, прямое обсуждение проблем полезно, и следующее такое обсуждение может пройти во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в ноябре в Париже. При этом он подтвердил, что президент Трамп готов принять Путина в Вашингтоне.

Соединенные Штаты обвиняют Россию в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг заявил, что в Москве уверены, что США в ближайшее время выйдут из договора. По словам Лаврова, Россия примет ответные меры, но они не будут "затратными". Вопрос о договоре обсуждался в четверг на заседании Совета безопасности России под председательством Путина.

Джон Болтон также ответил на вопросы о политике США в отношении Армении. Он выразил надежду на укрепление демократии в этой стране после прихода к власти Никола Пашиняна и его сторонников. При этом он призвал Армению и Азербайджан к урегулированию конфликта в Карабахе. По словам советника президента Трампа, "США считают Южный Кавказ стратегически важным регионом. Улучшение отношений с Арменией – в списке приоритетных задач для нынешней администрации".