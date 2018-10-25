Госдума одобрила в первом чтении налоги для самозанятых

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.

В случае окончательного принятия пакета, ставка налога для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам — 6%.

Такие ставки будут действовать только в случаях, если доход не превышает 2, 4 миллиона рублей в год.

На первом этапе новый налоговый режим планируется ввести в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

Вместе с тем, какого-то отдельного наказания для самозанятых, отказавшихся платить налоги, в законопроектах не предусмотрено.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявил, что для них планируется ввести отдельные санкции - в частности, он предложил штрафовать неплательщиков на сумму, равную полученному доходу.

В России около 20 миллионов человек считаются самозанятыми - то есть, получающими доход от той или иной деятельности, но не платящими налоги.