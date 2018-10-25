Израиль “не потерпит” ограничений свободы операций в Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль "не потерпит каких бы то ни было ограничений" свободы военных операций в Сирии. Об этом он заявил в интервью Army Radio. Его слова подтвердила представитель пресс-службы израильского военного ведомства в беседе с корреспондентом Радио Свобода.

Журналист Army Radio поинтересовался у министра, действительно ли израильские военные не проявляли активности в Сирии после крушения российского самолета в сентябре. Либерман ответил, что отсутствие соответствующих публикаций в прессе еще не означает, что такие операции не проводились. По словам министра, израильские военные продолжат реагировать на любую угрозу национальной безопасности страны.

Заявление прозвучало на фоне поставок Россией зенитных комплексов С-300 сирийской армии президент Башара Асада. Предполагается, что их разместили всего лишь в одном километре от комплексов С-400 — более совершенных систем, управляемых российскими военными. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на опубликованные вчера частные спутниковые снимки компании ImageSat International. Там предположили, что комплексы пока не приведены в боевое положение, и пока неясно, кто их обслуживает — россияне или сирийцы.

С-400 призваны защищать исключительно российские интересы в Сирии. На сирийской территории Москва располагает военной авиабазой Хмеймим, а также базой материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус.

Москва решила передать сирийским войскам передовые комплексы С-300 после гибели российского самолета-разведчика Ил-20. Он был сбит 17 сентября ракетой советского комплекса С-200, стоящего на вооружении сирийских войск. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Кремле надеются, что С-300 уберегут российских военных от подобных инцидентов в будущем. Израильская сторона, однако, ранее неоднократно указывала, что продолжит операции в Сирии вопреки поставкам С-300.