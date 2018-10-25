В Госдуме отклонили поправки к закону о нацистской символике

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об урегулировании вопросов использования нацистской символики в кино, литературе и искусстве.

Внести изменения в действующее законодательство предлагал член Совета Федерации Антон Беляков. Он напомнил, что существующий закон запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики без каких-либо оговорок – тем самым, под его действие попадает демонстрация любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне.

В поправках, предложенных Беляковым, предлагалось разрешить демонстрацию запрещенной символики в учебных и просветительских целях, если в ней нет признаков пропаганды или оправдания нацизма и фашизма.

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции, рекомендовав Госдуме отклонить поправки, в то же время подчеркнули, что от самой идеи законодательно решить существующую проблему не отказываются. Депутаты предложили внести подобную инициативу в ближайшее время, но в измененном виде.