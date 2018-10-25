В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации

В Краснодарском крае из-за сильных ливней введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте краевой администрации.

Согласно постановлению, в границы зоны чрезвычайной ситуации вошли Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.

В четверг из-за непрекращающихся ливней свои дома были вынуждены покинуть около 500 жителей края. Затопленными оказались свыше тысячи строений. В регионе заблокировано железнодорожное сообщение, задержаны 25 поездов. Разрушены несколько автомобильных мостов, а также участок трассы Джубга-Сочи. Движение по ней приостановлено.

Оперативные службы региона перевели на усиленный режим работы. При этом, как сообщают региональные власти, в течение ближайших двух суток уменьшения осадков не предвидится.

На данный момент жертвами стихии считаются два человека.

