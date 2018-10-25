"Университет Сороса" из-за давления властей может покинуть Будапешт

Центральноевропейский университет, основанный и финансируемый американским миллиардером и филантропом Джорджем Соросом, объявил о планах частично перенести свою деятельности из Будапешта в Вену.

В 2019 году в столице Австрии откроется филиал университета. Руководство органиазции не исключает, что ему придется полностью свернуть свою деятельнсоть в Будапеште и переехать в Вену - в связи с давлением со стороны властей этой страны.

В заявлении университета говорится, что власти Венгрии не дали гарантий, что он сможет продолжать свою деятельность в стране после 1 декабря 2018 года. Принятые в Венгрии в последние годы законы существенно ограничивают деятельность некоммерческих организаций, в особенности с зарубежным финансированием. Американский штат Нью-Йорк, где расположен еще один филиал университета, предложил венгерским властям заключить договор о его функционировании в Будапеште - чтобы соблюсти венгерский закон. Однако власти, как сообщается, пока отказываются это сделать.

Премьер-министр Венгрии, правоконсервативный политик Виктор Орбан, часто критикует уроженца Венгрии Сороса, обвиняя его во вмешательстве во внутренние дела страны, в поддержке оппозиции и миграции. Принятый в 2018 году закон, ограничивающий права НКО, получил название "Стоп Сорос". После его принятия из Будапешта в Берлин переехал офис другой созданной Соросом организации - института "Открытое общество".