Еще одна украинская область запретила "русский культурный продукт"

В Житомирской области Украины запретили публично демонстрировать "русскоязычный культурный продукт", ​сообщает агентство УНИАН. Решение поддержали большинство депутатов местного областного совета.

Мораторий будет действовать "до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины", сообщает издание со ссылкой на текст документа.

Под запрет попадут в том числе российские фильмы: их нельзя будет показывать на территории области. Речь идет и о запрете гастролей российских артистов. По мнению депутатов, в регионе следует развивать родной — украинский — язык вместо русского.

Принятый акт рекомендует ввести аналогичные ограничения всем органам местного самоуправления в области.

Ранее такой же запрет установили в Львовской области.

Украинский язык является единственным государственным языком Украины. При этом конституция страны гарантирует "свободное развитие и защиту" русского и других языков меньшинств.