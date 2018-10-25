Главный редактор расположенного в Латвии русскоязычного медиа Meduza Иван Колпаков отстранен от своей должности по своей просьбе, об этом сообщает в своем фейсбуке основатель сайта Галина Тимченко. Она будет временно исполнять обязанности руководителя сайта.

По ее словам, в выходные Колпакова обвинили в "неподобающем поведении". По итогам обсуждения обвинений внутри редакции, он попросил временно снять с него обязанности главного редактора до заседания совета директоров издания. Суть обвинений Тимченко не раскрывает.

Русская служба "Би-би-си" со ссылкой на два источника в редакции сообщает, что Колпакова обвиняют в сексуальных домогательствах. По информации издания, инцидент произошел после общей конференции "Медузы" в октябре 2018 года в Риге.

"Би-би-си" утверждает, что домогательства были к жене одного из сотрудников издания. Сотрудник рассказал об этом случае коллегам. Он уверял, что свое поведение главный редактор сопровождал комментарием о том, что ему за это ничего не будет. Сам Колпаков попытался назвать произошедшее "плохой шуткой", говорят источники Би-би-си.

Колпаков написал в своем фейсбуке, что не будет комментировать ситуацию до заседания совета директоров. Дата заседания не названа.

"Медуза" была запущена в октябре 2014 года. Костяк команды журналистов на момент запуска составили бывшие сотрудники российского "Ленты.Ру", главным редактором которого была Тимченко.

Она была уволена из издания в марте 2014 года по решению акционера Александра Мамута, большая часть коллектива ушла за ней, назвав это решение политическим.

Колпаков возглавил издание в январе 2016 года. Тимченко осталась генеральным директором сайта.

В марте 2018 года издание получило 18,9 миллиона уникальных посетителей и 88 миллионов просмотров, сообщал издатель "Медузы" Илья Красильщик.