Роскомнадзор намерен оштрафовать Google на 700 тысяч рублей

Роскомнадзор обвинил корпорацию Google в нарушении российского законодательства. Интернет-поисковик не подключился к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень запрещенных и заблокированных в России сайтов.

Согласно российскому закону, операторы поисковых систем обязаны исключать такие сайты из поисковой выдачи. Роскомнадзор, как он утверждает, направлял Google уведомление о необходимости подключиться к системе, однако этого так и не было сделано.

Теперь ведомство обратится в суд. Роскомнадзор будет просить оштрафовать Google на сумму от 500 до 700 тысяч рублей.

В России запрещены к распространению материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, в нем более 4500 позиций. Кроме-того, Роскомнадзор блокирует сайты, в отношении которых принято судебное решение о том, что они нарушают законодательство. Ведомство может по ряду оснований заблокировать сайты и во внесудебном порядке - например, по представлению генпрокуратуры могут блокироваться сайты с призывами к несогласованным митингам.