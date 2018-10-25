Ирландская певица Шинейд О'Коннор приняла ислам и сменила имя. Теперь её зовут Шухада Давитт. Об этом она рассказала в своём твиттере.

"С гордостью сообщаю, что я стала мусульманкой. Это естественный итог любого осознанного теологического поиска. Все священные писания ведут в ислам. И иные священные писания становятся не нужными", — рассказала она.

Артистка также опубликовала свою фотографию в хиджабе и чтения призыва к молитве.

Ирландка Шухада Давитт, когда еще носила Шинейд О'Коннор, в 1992 году разорвала в прямом эфире программы Saturday Night Live портрет папы Иоанна Павла II, выступая против скандалов с педофилией в Католической церкви.

Это вызывало резкий скандал, усугубившийся ее ролью Девы Марии в фильме Нила Джордана "Мясник" в 97 году.

В августе 2017 года певица запустила глобальное обсуждение проблемы депрессии, выложив в фейсбук видео, где рассказала о борьбе с этой болезнью. "Единственный человек в моей жизни — это мой психиатр", рассказала певица в 12-минутном ролике, которое выложила с хэштегом #OneOfMillions ("#ОднаИзМиллионов").

Видео удалено из ее фейсбука, но сохранилось на сторонних сайтах.