Google уволила за сексуальные домогательства 48 сотрудников

Компания Google за два года уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах.В их числе оказались 13 топ-менеджеров. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо генерального директора компании Сундара Пичаи.

В письме Пичаи сообщил, что Google в вышей степени серьезно относится к безопасности своих сотрудников на рабочем месте и ужесточает отношение к неподобающему поведению, расследуя каждую жалобу. Он также добавил, что ни один из уволенных сотрудников, обвиненных в сексуальных домогательствах, не получил увольнительное пособие.

Письмо гендиректора Google стало ответом на статью в New York Times, в которой сообщалось, что разработчик операционной системы Android Энди Рубин получил 90 миллионов долларов после его ухода из компании, несмотря на то, что в его адрес были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении. Рубин отверг эти обвинения и назвал их "частью клеветнической кампании бывшей жены" перед разводом.