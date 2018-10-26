Актёр Николай Караченцов умер в московской больнице. Ему было 73 года

В Москве умер актёр Николай Караченцов. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей. Караченцову было 73 года.

Как рассказала радиостанции "Говорит Москва" его жена Людмила Поргина, Караченцов умер в 9 утра в Московской городской онкологической больнице. У него отказали почки. В 2017 году Караченцову поставили диагноз "рак легких". Лечение в Израиле не дало положительных результатов.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет работал в московском театре "Ленкоме". Он также снимался в кино, в частности в картинах "Старший сын", "Человек с бульвара Капуцинов", "Трест, который лопнул", и других. Его актерская деятельность прервалась в 2005 году, после того как он попал в ДТП и получил тяжелые травмы.