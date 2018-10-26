Сайт Foreign Policy отредактировал интервью о роли России в Донбассе

Американское издание Foreign Policy отредактировало интервью с первым заместителем руководителя миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом. Из новой редакции интервью исключены слова о том, что наблюдатели ОБСЕ "не видели прямых свидетельств российского вмешательства на востоке Украины".

В редакционном комментарии говорится, что эти слова были удалены, поскольку они не соответствуют той мысли, которую хотел донести Хуг в своем ответе. Представитель ОБСЕ говорил о фактах, которые установили международные наблюдатели в зоне конфликта в Донбассе – в том числе о "конвоях, которые въезжают и выезжают из Украины по грязным дорогам посреди ночи, минуя официальные пограничные пункты". Хуг также упоминает о взятых украинскими военными в плен бойцах, которые утверждали, что являются российскими военнослужащими, и о военной технике, находящейся на вооружении сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Представитель ОБСЕ также говорит о том, что наблюдатели видели в контролируемых сепаратистами районах Донбасса людей со знаками отличия российской армии. Однако, по его словам, "такую форму можно купить где угодно". Как утверждает Хуг, наблюдатели встречали и вооруженных людей с опознавательными знаками Германии и Испании. Это заявление – как и ныне удаленная реплика об "отсутствии прямых доказательств" участия России – вызвало живую реакцию в социальных сетях и осуждение ряда украинских политиков.

Россия отрицает участие своих военных в боевых действиях на востоке Украины. Украина официально обвиняет Россию в агрессии и утверждает, что значительную часть личного состава сепаратистских вооруженных отрядов в Донбассе составляют российские кадровые военные. О присутствии военнослужащих России на востоке Украины заявляют также США и другие страны Запада.

Миссия ОБСЕ с 2014 года занимается мониторингом в зоне конфликта на востоке Украины. В ее задачи входит установление фактов нарушения режима прекращения огня, но не установление виновных или привлечение их к ответственности.