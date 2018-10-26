В Ярославле разгорелся скандал из-за сериала "Домашний арест"

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил разобраться, насколько случайны совпадения деталей из сериала "Домашний арест" с ситуацией в региональной администрации. Об этом сообщает "Проект".

В областном правительстве разгорелся скандал из-за сериала по сценарию Семена Слепакова, который частично снимался в Ярославле. Мэрия вымышленного города Синеозерска расположена в том же здании, что и правительство Ярославской области. Кроме того, по сюжету мэра арестовали за взятку. В 2016 году мэра Ярославля Евгения Урлашова приговорили к 12 годам колонии по обвинению во взятках.

Еще одним совпадением стало то, что в сериале у мэра два высоких и лысых охранника, которых он называет "Виталиками". Такое же имя у одного из телохранителей губернатора Ярославской области. Более того, охранник внешне похож на персонажей сериала.

Также власти Ярославской области обратили внимание на то, что губернатор в "Домашнем аресте" публикует в соцсетях фотографии с тренировок, хотя на самом деле не занимается спортом. Глава региона Дмитрий Миронов также выкладывает в сеть такие фотографии. Однако в отличие от героя сериала действительно занимается спортом, пишет издание. Дмитрий Миронов ранее работал в охране президента Путина.

Ярославские чиновники пришли к выводу, что все совпадения случайны, говорится в сообщении. К тому же в предпоследней серии фильма выяснилось, что действия проходят в городе Синеозерск в Воронежской области.



Сериал "Домашний арест" начали показывать летом 2018 года на канале ТНТ-Premier.