Сайт "Громадське" опубликовал завещание Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов попросил сайт киевского телеканала "Громадське" опубликовать его завещание, составленное 7 сентября во время голодовки в российской колонии.

Сенцов, отбывающий 20-летний срок по обвинению в терроризме, просит в случае смерти свою соратницу, режиссера Евгению Врадий поставить фильмы по его сценариям – а именно: "Носорог", "Кай", а также написанные в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи".

Согласно тексту завещания, правопреемниками, наследниками и получателями гонораров после своей смерти Сенцов назначил своих детей Алину и Владислава. Текст завещания передала изданию двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан.

Адвокат Дмитрий Динзе подтвердил Радио Свобода подлинность документа. Он уточнил, что ознакомился с завещанием еще в свой позапрошлый визит к Сенцову. Динзе пояснил, что оно остается актуальным и после прекращения режиссером голодовки, так как состояние здоровья его подзащитного вызывает опасения.

Олег Сенцов отбывает наказание в российской колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Однако вынужден был прекратить её через 145 дней (6 октября)в связи с угрозой принудительного кормления.

Накануне Сенцов был удостоен премии имени Сахарова "За свободу мысли".