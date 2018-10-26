Канев: детей сотрудников военной разведки "состарили" на 100 лет

Министерство обороны России пыталось скрыть данные о детях сотрудников военной разведки, добавив по 100 лет к их реальному возрасту. Это утверждает журналист Сергей Канев, ссылаясь на документы Пенсионного фонда России. Расследование Канева опубликовано на сайте "МБХ-Медиа".

Канев напоминает о том, что Анатолий Чепига - который предположительно является человеком, обвиняемым под именем "Руслана Боширова" британской полицией в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери - в начале 2010-х годов жил в общежитии ГРУ (ныне Главное управление Генштаба Минобороны России) на улице Маршала Бирюзова в Москве. По этому же адресу, как утверждает журналист, в то время были прописаны не менее 56 детей предполагаемых сотрудников военной разведки. В 2011 году, как утверждает Канев, из минобороны поступил приказ засекретить данные о детях, для чего им всем в графе "дата рождения" в учетных документах добавили по 100 лет к реальному возрасту. "Например, родившимся в 2005 году вписывали 1905 год, в 2010-м — 1910-й и так далее" - пишет Канев.

Этот подлог, как утверждает журналист, однако, раскрылся при очередной проверке Пенсионного фонда, который обратил внимание на резкий рост числа лиц пенсионного возраста по адресу общежития.

Как утверждает Канев, по той же схеме "засекретили" 47 детей в еще одном общежитии военной разведки.

Сергей Канев ранее утверждал, что располагает данными о более чем сотне сотрудников российской военной разведки - их имена удалось установить, в частности, анализируя данные о прописке по ряду московских адресов, в том числе тех, где был прописан "Руслан Боширов", он же, как утверждается, Анатолий Чепига.

В российском военном ведомстве до сих пор не прокомментировали журналистские расследования, в соответствии с которыми подозреваемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками военной разведки России по имени Анатолий Чепига и Александр Мишкин. В Кремле заявляют, что не будут комментировать сообщения СМИ.