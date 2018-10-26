Филарет: УПЦ (МП) придется сменить название

Единая православная церковь Украины, которая, как ожидается, будет создана в ближайшее время на объединительном церковном соборе и получит от Константинопольского патриархата автокефалию (полное самоуправление), будет официально называться "Украинская православная церковь". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Киеве глава церкви Киевского патриархата Филарет.

Сейчас на Украине действуют две религиозные организации, называющие себя "Украинская православная церковь" - Московского и Киевского патриархата. УПЦ Московского патриархата считает себя единственной канонической православной церковью на Украине и отказывается объединяться с другими церквями. По словам Филарета, после создания единой автокефальной церкви УПЦ (МП) придется сменить название, например на "Российская православная церковь на Украине". По его словам, соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

Филарет заверяет, что у этой церкви не будут насилием отбирать храмы и другое имущество. Такие опасения высказывают в Москве, в том числе в политическом руководстве России. В то же время, он выразил надежду, что прихожане церкви Московского патриархата будут добровольно переходить в новую единую украинскую церковь.

Пока неясно, когда состоится объединительный собор и примут ли в нем участие какие-либо представители УПЦ (МП). О желании принять участие в соборе в пятницу заявил высокопоставленный иерарх этой церкви - митрополит Черкасский Софроний. Однако, по его словам, другие иерархи не поддерживают его точку зрения.

Решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию объединенной Украинской церкви вызвало резкую реакцию в Москве. РПЦ считает Украину своей "канонической территорией". Синод Русской православной церкви постановил прервать связи с Константинопольским патриархатом, обвинив его в расколе.