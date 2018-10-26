"Лучший актер и человек". В Сети поминают Николая Караченцова

В возрасте 73 лет умер в московской больнице актер Николай Караченцов, страдавший в последний год раком легких. В Сети скорбят по артисту, на спектаклях и фильмах с участием которого выросло целое поколение россиян, и вспоминают любимые песни и роли в его исполнении.​

Платон Беседин

Ушёл из жизни Николай Караченцов. Блистательный актёр наконец отмучился. Последние годы его были тяжкие.

Целая россыпь замечательных ролей. Но я вот почему-то больше всего запомнил его по роли Урри («Приключения Электроника» - один из моих любимых фильмов до сих пор). У него там ещё была песенка «Я только в одном глубоко убеждён: не надо иметь никаких убеждений». Помню, он пел, а я возмущался, негодовал: как же так? Потому что я как раз-таки ещё ребёнком был убеждён в обратном – принципы и убеждения, только их и держись.

Светлая память. Последние годы отняли у нас слишком много людей культуры: от Распутина, Павлова и Маканина до Задорнова, Караченцова и Карцева. Кто вместо? Вопрос открыт.

​Ярослав Забалуев

Вынужден лишний раз заметить, что даже если бы Николай Петрович Караченцов вообще в жизни ничего больше не сделал, за дубляж Бельмондо ему надо было бы выдать все премии галактики и поставить памятник.

Роман Попков

Для меня Караченцов - это, конечно, великая рок-опера "Юнона и Авось", русская сага, сформировавшая мои представления о героизме и настоящей любви.

Евгений Левкович

У нас не было Фредди Меркьюри. Но был Николай Караченцов.

Артистичный, пластичный, певучий, сумасшедший профессионал.

Русский рок - это вот это.

Спасибо за всё

Добрым словом поминают Караченцова друзья и знакомые.

Ксения Алферова

Отмучился. Прошёл свой путь земной и после стольких страшных испытаний, сразу в рай. Царствие небесное, дядя Коля!

Вероника Долина

В мою так сказать молодую семью пришёл артист Караченцов, всенародный весьма, сел на стул и сказал : я то думал- на ком это Сашка Муратов вдруг женился? А оказалось то- совсем же свои люди....

Вот с этого места.... и все. Добрый друг, преданный артист, ноль церемоний чтоб например вещи помочь перевезти на новую квартиру.... со всенародностью то. На свадьбе детей немного помочь устроительством. Такой домашний Караченцов. Люда.... что то совсем непривычное в программе « декабристки» показала. Преданность какой Москва не видала.

Ну а ленкомовец Караченцов... чего уж там. Проводить необутая выйдешь...

Закалиться в этих бурях уносящих моих друзей- я не могу. Очень тяжело.

Давайте жить дальше как умеем.

Люда, Андрей и детки- мои огромные соболезнования , моего мужа Саши Муратова, наших детей , каждого отдельно.

Коля Караченцов всея Москвы... будем помнить.

Инна Кравченко

Сегодня я приехала не на тот вокзал и мой поезд ушел без меня. Потом схлопотала шлагбаумом по лицу, когда вызывала такси, уткнувшись в телефон. А потом ехала в метро и на экране увидела самую горькую новость, о том, что умер Николай Петрович Караченцов.

Бессмертный Тиль, лучший актер и человек((((((

Мы дружили, когда я была в театре на студенческой практике. Ну, то есть как дружили: я, как и все вокруг, была без ума от его харизмы и таланта, а он общался со мной отечески и по доброму, звал по имени-отчеству. Как-то нашел меня, обессиленную после сдачи крови, в бесконечном подземном коридоре Ленкома, потащил в буфет, кормил сырниками, чтобы привести в норму. Дал денег, когда в Елисеевском у меня вытащили кошелек со свеженькой стипендией. А счастье от того, что и как он делал на сцене -- фантастический темперамент, отточенные движения, обертона голоса -- останется со мной навсегда.

Господи боже мой, найди ему лучшее место в своих полях!

Слава Шадронов

Отмучился Николай Петрович... Стараюсь по возможности не реагировать на такие новости, на каждый день не напечалишься, но Николая Караченцова не могу не вспомнить - до случившегося с ним несчастья мы неоднократно общались и я успел его узнать как невероятно - при его-то популярности и занятости - отзывчивого человека, а не только, что общеизвестно, прекрасного артиста. Именно Николаю Петровичу я обязан тем, что в сложнейший момент моя жизнь повернулась так, а не иначе - и не могу представить, что было бы, если б однажды на съемках какого-то дурацкого фильма или сериала, куда я пришел на интервью к Чулпан Хаматовой, мы с Николаем Петровичем не познакомились. А чуть позже - но это все 2001 год... - фотограф Сергей Федотов заснял, как я на диктофон записываю прямую речь Караченцова для материала о новой телеверсии "Юноны" и "Авось".

Сергей Тихоненко

Конец зимы, ночь, снежная каша. По ночной Москве мчится авто с двумя пассажирами. Скрип тормозов, крик, занос, глухой удар. Один был пристегнут, другой нет. Пристегнутый отделался легкими повреждениями и через пару дней был выписан из больницы. Непристегнутый пролежал месяц в коме, перенес несколько операция и так и не вернулся к нормальной жизни. Жаль, что случай вынес из профессии одного из самых талантливых советских актеров. А сегодня можно сказать, что окончательно ушла эпоха, вслед за Смоктуновским, Тихоновым, Абдуловым ушел и Караченцов...

Катерина Гордеева

Я снимала Караченцова накануне его последнего дня рождения перед аварией. То есть, 26 октября. Невысокий, весёлый, обаятельный. Какой-то фантастической витальности мужик: схватив за руку, таскал по всему театру, заводил во все гримерки, все рассказывал, все показывал, ни секунды не сидел и не молчал. Все в театре тоже к нему подбегали: "Петрович, Петрович!". Из какого-то коридора, ужасно трогательно бросившись к телефону, позвонил маме: "Мамочка". Когда уже все было снято, спрашивает: "А вам вот я, только честно, в какой роли нравлюсь?". И я стала хохотать, поскольку всю эту съемку, еле сдерживаясь, напевала про себя "Венец творения, дивная Диана", но думала, что сказать такое неприлично и можно артиста обидеть. Он тоже расхохотался. И как запоёт на все фойе! Не помню, вошло ли это потом в сюжет.

Мы покурили у Ленкома. И он за руль сел в ту самую машину, в которой через несколько месяцев попадет в аварию, помахал из окна. Когда авария случилась, разумеется, в новостях на НТВ показывали именно те кадры той машины, которые мы сняли, готовя именинный сюжет.

Аберрация: со временем я стала думать, что Караченцов и попал в аварию тогда, накануне своего дня рождения, отъехав от Ленкома.

Через столько лет 26 октября оказалось действительно важным днем. Ну вот, наконец, и полный покой Николай Петрович. Мне кажется, вам очень непросто далась эта жизнь.

Антон Орех

Просто очень и очень грустно. Великолепный актер и мужик отличный. Николай Караченцов. Весь год сплошные похороны и поминки. Сил уже никаких нет

Сергей Марков

Умер Николай Караченцов, великий русский актер. Мне он хорошо запомнился в очень неактерской ситуации. Мы летели из Праги, тогда не Шенген, в Москву с пересадкой в Вене. И авиакомпания отменила рейс на Москву, всем поменяв на рейс следующим утром. И нам надо было ночевать в Вене. У десятка человек не было шенгенской визы. Это значило, что ночь, более 12 часов, надо было провести в аэропорту Вены, на неудобных и очень холодных креслах. Мы взбунтовались. Требовали авиакомпанию дать нам возможность нормального ночлега.

У Караченцова была шенгенская виза, он мог спокойно ехать в отель спать. Но он не поехал спать, он вместе с нами бунтовал и грозил перекрыть проходы к рейсам в знак протеста. Час мы бунтовали. В конце концов нас без визы по списку пустили в Вену до утра. Просто пограничники пустили по договоренности с авиакомпанией. Девушка сказала офицеру, что эти со мной завтра выйдут опять. Так что мы ночевали в отеле и утром улетели в Москву. Все увидели, что Николай Караченцов реально очень порядочный человек. Пусть земля ему будет пухом.

Елена Рыковцева

Бедный Караченцов единственный, по поводу которого сейчас не развернется партком. Потому что весь «Крымнаш» он был уже болен. Пусть спит спокойно. Добрая память хорошему артисту.

Однако без обсуждения политических пристрастий покойного все же не обошлось. Несмотря на то, что в последние годы Николай Караченцов практически был лишен способности говорить и не мог высказываться на конфликтные темы, многие комментаторы верят, что его жена Людмила Поргина так или иначе выражала его позицию.

​Аркадий Бабченко

"Мы были на Май­дане в на­ча­ле фев­ра­ля, когда все это толь­ко на­ча­лось. И Николай по­про­сил от­вез­ти его туда, мы жили в го­сти­ни­це рядом. Он ска­зал, что это на­ча­ло граж­дан­ской войны, здесь кро­вью пах­нет. Ну как же так? Это Ки­ев­ская Русь, там масса людей рус­ско­го про­ис­хож­де­ния, мы го­во­рим на одном языке прак­ти­че­ски. Укра­и­на по­яви­лась как на­зва­ние позже, была Русь. Там про­изо­шло кре­ще­ние Руси, это все смеш­но и тра­гич­но. Я знаю людей, ко­то­рые во­об­ще не под­дер­жи­ва­ют по­ли­ти­ку пре­зи­ден­та Пу­ти­на, но я ее под­дер­жи­ваю пол­но­стью. Крым — это наша земля. Я не по­ни­маю Ан­дрея Ма­ка­ре­ви­ча, его ра­до­сти, по­то­му что он го­во­рит, что мы — узур­па­то­ры. Я не знаю, чем он может гор­дить­ся в своем твор­че­стве, мы гор­дим­ся тем, что, бу­дучи на га­стро­лях в Ев­ро­пе, мы го­во­ри­ли, что Рос­сия это стра­на, в ко­то­рой не хотят войны.".

Про Америку еще вот прекрасное. 1997 год:

"Я раз де­сять был в Аме­ри­ке, и у меня скла­ды­ва­ет­ся ощу­ще­ние, что сред­ний аме­ри­ка­нец – очень серый че­ло­век, эда­кий обы­ва­тель в самом дур­ном смыс­ле этого слова. Хотя разве там не было Хе­мин­гу­эя, не было Фиц­д­же­раль­да? Были! И сей­час есть – и уче­ные, и ин­тел­ли­ген­ция. По­это­му все да­ле­ко не так од­но­знач­но. Во время пер­во­го сво­е­го при­ез­да в Аме­ри­ку я был по­тря­сен: мне ка­за­лось, что любой наш де­ся­ти­класс­ник в де­сять раз об­ра­зо­ван­нее, чем аме­ри­кан­ский че­ло­век сред­не­го до­стат­ка. Более того, наш про Аме­ри­ку боль­ше знает. А когда я вижу, что аме­ри­ка­нец не знает ка­кие-то об­ще­из­вест­ные вещи своей стра­ны, я в этом слу­чае во­об­ще не знаю, как тогда даль­ше стро­ить раз­го­вор.".

Вот так смотришь - гений. А как откроет рот - неа. Обычный фашиствующий имперец. И не надо наделять актера качествами его персонажей. Человек всю жизнь был вполне встроен в систему. Сначала в одну. Потом в другую. Потом в третью. Против Афгана, Чечни, Грузии, Болотной что-то сказал? Еще до аварии? Возвышал свой голос против убийств и преступлений? Неа. Вполне себе молчал. Да, авария. А до аварии, конечно, это был Сахаров и Шаламов в одном лице. Диссидент и антисоветчик.

Не надо придумывать отмазки. В семье всегда одно мировоззрение. Иначе семья распадается. Два сапога пара. Жена говорит их общие мысли.

"Сказать "покойся с миром" не могу

Тому, кто поддержал войну талантом" (с)

Нахер. И Карцева, к слову, туда же.

С его бандеровцами и фашистами.

Наша рубрика "не скорблю".

Но ты, Билли... Как ты мог?

​Павел Городницкий

Умер Николай Караченцов. Так сложилось, что я узнал о нем в 2003-м из легендарной газеты «Панорама ТВ». Мужик был крайне крутой – рубился в теннис, давал небанальные интервью, короче, реально обаятельный.



А в 2005-м он попал в жуткую аварию и так и не восстановился. Мне было больно наблюдать за тем, как жена таскает его по всяким ток-шоу и бесится из-за того, что роль Караченцова в «Юноне и Авось» отдали другому артисту.



Вообще, Поргина стабильно вела себя как Яжемать, а у Николая был такой вид, словно его все достало (вероятно, эта мимика – последствия аварии, но все равно характерно).



Под конец жизни он еще и раком заболел – совсем жесть. Так что его смерть – освобождение, а не горе. Жаль, что последние 13 лет жизни Караченцова были такими мучительными.

Екатерина Барабаш

Умер Караченцов. А героем дня стала почему-то его жена (уже вдова) Поргина. И что выставляла его как щит в собственной долгой пиар-кампании, и что он был овощ, а она этим пользовалась, и что вообще он давно умер, а она таскала его тело по стране и выставляла со сцены, радуясь наконец-то настигшей ее известности. Да, она много глупостей наделала, во многих пошлейших постановках поучаствовала, но ведь именно благодаря ей Караченцов прожил все эти годы. Не нам судить - как прожил и надо было бы вообще жить вот так. Значит, надо, раз так распорядилась природа. А что до Поргиной - да, смешная, да, очень вульгарная и неумная моментами, но любила его, и он знал об этом, и прожил последние годы (долгие годы - 13 лет) в этой любви. И я, например, благодарна этой женщине за то, что продлила жизнь этому чудо-актеру. Ну и просто человеку. Остальное - шелуха.

Галина Аксенова

Сегодня умер Николай Караченцов. После тяжелой аварии 2005 года его жизнь продлила не столько медицина, сколько любовь и сила жены Люды. Сегодня думаю о ней.

Трагедия Николая Каранцова – один из последних примеров неожиданно сломавшейся яркой жизни, когда в стабильность и счастье жизни вторгается не злодей, не государство, не политика, не война, а судьба – тот «кирпич с Бронной» или «масло Аннушки», которые упоминает Булгаков. Ужас состоит в том, что мы никогда не знаем, что нас ждет за поворотом, к которому мы приближаемся, и мы нагло и самоуверенно считаем, что сами все решаем или что это решают за нас люди, стоящие во главе государства.

Думая о беде, которая случилась с Колей несколько лет назад, я вспоминала об американском актере Кристофере Риве, сыгравшем Супермена. Его, недавно сильного и красивого, а теперь сидящего в инвалидном кресле, часто показывали по американскому телевидению. За этим стояли непроизнесенные слова о хрупкости человеческого счастья, успеха, славы; понимание того, что все удачи могут исчезнуть в одно мгновенье, а поэтому необходимо ценить все, что дает Б-г, благодарить за работающие руки и ходячие ноги (если это тебе дано), по мере возможности убивать все мысли о плохом настроении, не концентрироваться на негативе, думать о том, что жизнь – лучшее, чем мы незаслуженно богаты...

Когда в последние годы Николая Караченцова показывали по ТВ, кто-то говорил: «Зачем это делают?» Но Люда, которая принимала решения, считала необходимым не скрывать и говорить о беде, продолжая искать средства для спасения, не опуская рук в течении 13 лет. Мне кажется, что этот ее подвиг в трагической повседневности многому научил тех, кто хочет и может учиться жить по-человечески.

Аминь.