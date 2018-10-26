Найдены еще две посылки с взрывчаткой для оппонентов Трампа

В американском штате Флорида полиция обнаружила подозрительную посылку, адресованную сенатору-демократу Кори Букеру. Сообщения об этом подтвердило ФБР.

Еще одна подобная посылка утром в пятницу обнаружена на почте в Нью-Йорке. По неподтвержденным сообщениям, она адресована телеканалу CNN на имя Джеймса Клэппера, бывшего директора национальной разведки.

Предположительно, эти две посылки, как и 10 обнаруженных в последние дни и адресованных видным критикам президента Дональда Трампа посылок, содержали самодельное взрывное устройство.

Ранее посылки с самодельными бомбами доставили или пытались доставить, в частности, на адреса экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы, бывшего вице-президента Джо Байдена, актера Роберта де Ниро и других видных политиков-демократов или общественных деятелей, известных своей критикой Трампа.

Ведется расследование. Правоохранительные органы предполагает, что все посылки, в которых содержатся практически идентичные взрывные устройства, рассылает один человек, предположительно из Флориды.

Каковы его мотивы - неясно. Ряд СМИ и политические оппоненты обвиняют президента Трампа и его сторонников в разжигании ненависти и создании атмосферы, благоприятствующей насилию. Трамп в свою очередь обвиняет в призывах к насилию недружественную ему прессу.

Спустя две недели в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые и сторонники Трампа, и его противники называют чрезвычайно важными.